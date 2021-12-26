Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşlar için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020’nin “Erişilebilirlik Yılı” ilan edilmesinin ardından Bakanlık, salgının olumsuz etkilerine rağmen erişilebilirlik alanında önemli çalışmalara imza atarken, 2022 yılında da erişilebilirlik çalışmalarına ivme kazandıracak.

“ERİŞİLEBİLİRLİK KILAVUZU” YAYIMLANDI

Bakanlık, ulusal standartları baz alan, güncel ihtiyaçlara çözüm sunan, ayrıca mevzuattaki son düzenlemeleri de içeren yazılı ve görsel içeriğe sahip rehber niteliğindeki “Erişilebilirlik Kılavuzu” çalışmalarını tamamladı. Dijital olarak da yayımlanan kılavuz kamu kurumları, belediyeler, akademisyenler, öğrenciler ve tasarımcı olarak çalışan mimar ve mühendislerin kullanımına sunuldu. Ayrıca, Erişilebilirlik Kılavuzu baz alınarak kurgulanan, adım adım yapılması gerekenleri görsel olarak açıklayan ve erişilebilir mekânların simülasyonu niteliğinde bir “Erişilebilirlik Animasyonu” hazırlandı.

ERİŞİLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRME MODÜLÜ (ERDEM) KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILDI

Bakanlık, erişilebilirlikle ilgili çalışmaların artması ve yapılan uygulamaların standartlara uygun yürütülmesi için Erişilebilirlik Değerlendirme Modülünü (ERDEM) hayata geçirdi. Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı 180 Günlük Eylem Planında da yer alan ERDEM ile isteyen herkes modülde yer alan soruları cevaplayarak bir binanın erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenleri rapor olarak temin edebiliyor.

“2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ" HAZIRLANDI

Bakanlık, Türkiye'nin 2030'a kadar engellilik alanındaki ulusal vizyonu ve yol haritasını ortaya koyacak "2030 Engelsiz Vizyon Belgesini" hazırladı. 31 hedef ve 107 eylem planından oluşan belgede engellilerin ekonomik statüsünün güçlendirilmesinden eğitim müfredatına, erişilebilir bankacılık hizmetlerinden eşit fırsatlarla sportif etkinliklere katılımlarının sağlanmasına kadar pek çok hedef yer alıyor.

1923 ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ VERİLDİ

Mevzuatta bina, açık alan ve şehiriçi toplu taşıma araçlarının erişilebilir olması zorunluluğunu getiren Bakanlık, bu zorunluluğun uygulanmasını, her ilde valilikler bünyesinde kurduğu Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları ile takip ediyor. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri de denetleyen Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonlarınca bugüne kadar yaklaşık 45 bin denetim gerçekleştirerek 1.923 Erişilebilirlik Belgesi verildi.

ERİŞİLEBİLİRLİK LOGOSU BELİRLENDİ

Bakanlık, erişilebilirlik uygulamaların yaygınlaşması için yeni bir adım atarak ülkemizde kullanılacak Erişilebilirlik Logosu’nu belirledi. Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan Erişilebilirlik Logosu’nun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecek.

EĞİTİMLERE, ATÖLYE ÇALIŞMALARI DA EKLENDİ

Erişilebilirliğin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında eğitimler düzenlendi. Yaklaşık 16 bin yönetici ve teknik personele eğitimler verildi. Bu yıl eğitimlere atölye çalışmaları da eklendi. Bu atölyelerde projeler üzerinden belediyelere kaldırımların nasıl erişilebilir olarak yapılabileceği anlatıldı. Bugüne kadar 27 atölyeye belediyelerin kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan 904 mimar, mühendis ve tekniker ile yönetici katılım sağladı. Mevcut kaldırımların dönüşümü için de bir üniversite ile kılavuz çalışması yapılması planlanıyor. Web sayfalarının erişilebilirliği konusunda yapılan 9 eğitime ise 850’den fazla kurumdan 3261 kişi katıldı.

ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINA İVME KAZANDIRILACAK

Bakanlık 2022 yılında da toplumsal farkındalığın artırılmasına ve alandaki çalışmaların teşvik edilmesine yönelik çalışmalarına devam edecek. Bu kapsamda "2022 Yılı Erişilebilirlik Ödülleri" düzenlenecek. Farklı mevzuatlar altında yer alan hükümler ile standartların buluşturulduğu "Erişilebilirlik Mevzuatı" hazırlanacak. Düzenlenen eğitimler ve atölye çalışmaları sonucunda belediyelerin yararlanması için ‘Kaldırımlar İçin Erişilebilirlik Kılavuzu’ hazırlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik erişilebilirlik eğitimlerine ve belediyelere yönelik "yaya geçitleri, d