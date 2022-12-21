GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aile Sağlığı Merkezi'nde rezalet! Doktor kanlar içinde kaldı: Gördüğüm en acı videolardan biri
ABONE OL

Aile Sağlığı Merkezi'nde rezalet! Doktor kanlar içinde kaldı: Gördüğüm en acı videolardan biri

İstanbul'daki bir doktora yapılan saldırı sontası çekilen görüntüler dehşete düşürdü. Sağlık ocağında uğradığı saldırı sonrası kanlar içinde kalan doktor Mahmut Doğan, sedye üzerinde "Gözüm görmüyor arkadaşlar, gözüm görmüyor" diyerek sayıkladı. Sağlık çalışanları Doğan'ı "hocam bir şey yok" deyip sakinleştirmeye çalıştı. İşte haberin detayları...

21.12.2022 - 10:23 | | Ömer ÇETİNASLAN - Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)
ABONE OL

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberi bu kez İstanbul'dan geldi. Bağcılar'daki bir Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan doktor Mahmut Doğan, bir kişinin yumruklu, tekmeli saldırısına uğradı. Kanlar için kalan doktor Doğan, yüzünden yaralandı. Meslektaşları tarafından hemen müdahale edilmek istenen doktorun sedye üzerindeki kanlar içindeki görüntü yürek parçaladı. Kandan yüzü gözükmeyen doktor, "Gözüm görmüyor arkadaşlar, gözüm görmüyor" diyerek sayıkladı. O anlar anbean kameraya yansırken gazeteci Kenan Taş görüntüleri "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri!" notuyla paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Baba Vanga'nın 2023 yılına dair yaptığı 5 kehanet ortaya çıktı!
İlgili Haber
Baba Vanga'nın 2023 yılına dair yaptığı 5 kehanet ortaya çıktı!

Korkunç olay, saat 15.50 sıralarında, Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek yaklaşık 1 saat boyunca tuvalete girip çıkan Y.İ.'yi fark eden hemşireler, durumu Doktor Mahmut Doğan'a bildirdi. Doğan'ın, Y.İ.'yi uyarması üzerine Y.İ., "Seni parçalarım" diyerek doktoru tehdit etti. Bunun üzerine doktor, polis çağırılmasını istedi. Daha sonra Y.İ., doktor Mahmut Doğan'a yumrukla saldırdı. Saldırgan, kanlar içinde düşen doktoru yerde tekmelemeye başladı. Binada bulunanlar, saldırgana engel olmaya çalışırken, yaralı doktoru acil müdahale odasına taşıdı. Bu sırada kaçmaya çalışan saldırganı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yakaladı. Doktor Mahmut Doğan ve yaralı olduğu anlaşılan saldırgan Y.İ., tedavileri yapılmak üzere Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aile Sağlığı Merkezinde rezalet Doktor kanlar içinde kaldı: Gördüğüm en acı videolardan biri

KANLAR İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Doktorun kanlar içinde kaldıktan sonra sedyede çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntüleri gazeteci Kenan Taş paylaştı.

Taş, yaptığı paylaşımda "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri. Düşünün sağlığına kavuşsun diye uğraştığınız insanların yakınları sizi öldürmeye teşebbüs ediyor. Vicdan yok,ahlak yok, kalp desen o da yok. Şu doktorun halini görünce konuşacak kelime bulamıyorum çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

1912'de kaybolan çocuk geri döndüğünde başka biriydi! Yıllar sonra şok gelişme
İlgili Haber
1912'de kaybolan çocuk geri döndüğünde başka biriydi! Yıllar sonra şok gelişme

Aile Sağlığı Merkezinde rezalet Doktor kanlar içinde kaldı: Gördüğüm en acı videolardan biri

"GÖZÜM GÖRMÜYOR ARKADAŞLAR, GÖZÜM GÖRMÜYOR"

Görüntülerde kanlar içinde kalan doktorun "Herhalde bir şey görmeyeceğim. Gözüm görmüyor arkadaşlar, gözüm görmüyor." diyerek sayıkladığı görüldü.

Çevresindeki meslektaşları ise talihsiz doktoru "Davut hocam sakin olun, sakin olun hocam. Tamam hocam, ben buradayım rahat olun." diyerek yatıştırmaya çalıştı.

Aile Sağlığı Merkezinde rezalet Doktor kanlar içinde kaldı: Gördüğüm en acı videolardan biri

"HİÇ BEKLEMEDİĞİM ANDA GÖZÜME YUMRUK ATTI"

Kaldırıldığı hastanede yaşadığı olayı anlatan Doktor Mahmut Doğan, "30 yıllık hekimim, Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Saat 15.30 civarı hastalar bitti. İkinci kattaki hemşire arkadaşlar beni aradı. 'Odamızın yanındaki tuvalete girip çıkan biri var. 1 saattir buralarda. Rahatsız olduk bu vatandaştan' dediler. Arkadaşlar yardım isteyince yukarı çıktım. Tuvaletin kapısını çaldım, 'dolu' dedi. Tuvaletten çıkınca, 'Burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil. Burası bir sağlık kuruluşu, 4-5 seferdir girip çıkıyorsunuz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim. 'Sana ne. Sen kimsin? Seni parçalarım' dedi bana. Sekreter hanıma, polisi aramasını söyledim. Arkası dönüktü. Hiç beklemediğim bir anda benim gözüme bir yumruk attı. Gafil avlandım. O yumruğun şiddetiyle yere düştüm. Bu sefer başıma tekmelerle vurmaya başladı. Arkadaşlarım beni acil odasına taşıdılar. Canımın derdine düştüm. Suratımın sağ tarafı çok acıyordu. O sırada ambulans geldi. Beni hastaneye getirdiler" dedi.

Bozulan nişan için damat 'rezil olma' tazminatı ödeyecek! Yeni karar
İlgili Haber
Bozulan nişan için damat 'rezil olma' tazminatı ödeyecek! Yeni karar

Aile Sağlığı Merkezinde rezalet Doktor kanlar içinde kaldı: Gördüğüm en acı videolardan biri

"ÖLMEDİĞİME ŞÜKREDİYORUM"

Sağlıkta şiddet olaylarının yaşanmamasını temenni eden Doğan, "Elinde kesici bir alet vardı muhtemelen. Yanağımda kanayan yerler oldu. Ölmediğime şükrediyorum. Sağlıkta şiddet olayı devam ederse sağlık ocaklarının, hastanelerin güvenliği açısından bir korunurluğu olmazsa hiçbirimizin can güvenliği yok. Başımıza her gün, her türlü adi olay gelebilir. Hastanelik olabiliriz. Canımızı kaybedebiliriz. Devlet yetkililerinden, özellikle Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan bu işe son vermesini istiyoruz. Lütfen sağlıkta şiddet olaylarına 'Dur' diyecek önlemler alın. Bugün benim başıma geldi. Yarın başka bir meslektaşımın kapısını çalacak. Her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı için tarih verildi! Sıcaklıklar aniden düşecek, lapa lapa yağacak
İlgili Haber
Kar yağışı için tarih verildi! Sıcaklıklar aniden düşecek, lapa lapa yağacak

Polis ekiplerince yapılan sorgulamada, yaralama, gasp, tehdit, taciz ve benzeri suçlardan kaydının olduğu anlaşılan Y.İ.'nin, "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Aile Sağlığı Merkezinde rezalet Doktor kanlar içinde kaldı: Gördüğüm en acı videolardan biri

GÜNCEL HABERLER

Araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Sıfır araba kalmadı, ikinci el fiyatları birden fırladı...

Araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Sıfır araba kalmadı, ikinci el fiyatları birden fırladı...

Asgari ücret ile ilgili flaş vergi düzenlemesi önerisi! KDV yüzde 1'e indirilmeli

Asgari ücret ile ilgili flaş vergi düzenlemesi önerisi! KDV yüzde 1'e indirilmeli

EYT'de borçlanma ile ilgili son dakika gelişmesi! Aralık kritik viraj, hemen yapın

EYT'de borçlanma ile ilgili son dakika gelişmesi! Aralık kritik viraj, hemen yapın