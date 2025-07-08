Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? İşte adım adım yapılmazı gerekenler

Haberin Devamı

Sağlık sisteminin temel taşlarından biri olan aile hekimliği, bireylerin yaşam boyu sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere kapsamlı ve sürekli hizmet sunan bir birinci basamak sağlık hizmeti modeli. Aile hekimleri, koruyucu sağlık hizmetlerinden tanı ve tedaviye, rehabilitasyondan danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Peki, aile hekimi tam olarak nedir, görevleri nelerdir ve hekim değiştirme işlemi nasıl yapılıyor?

Aile hekimi nedir?

Aile hekimi, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın kişiye özel koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunan uzman hekimlerdir. Aile sağlığı merkezlerinde tam gün çalışarak, kendilerine kayıtlı bireylerin sağlık durumlarını takip eder, periyodik muayeneler yapar ve gerektiğinde sevk işlemlerini gerçekleştiriyor.

Aile hekiminin görevleri

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (aşı, tarama, danışmanlık) sunuyor.

Birinci basamak tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütüyor.

Gebelik, bebek-çocuk izlemi, kronik hastalık takibi gibi periyodik kontrolleri yapıyor.

Evde sağlık hizmeti gerektiren hastaları ziyaret ediyor.

Sağlık raporu, reçete ve sevk evrakı düzenliyor.

Hastaların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarıyla koordinasyonunu sağlıyor.

Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Aile hekimi değiştirmek için e-Nabız veya e-Devlet üzerinden online başvuru yapılabilir. Harita üzerinden en yakın aile hekimi seçilerek talep oluşturulur.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME BAĞLANTISI

Değişiklikler:

Ayın 5-21’i arasında yapılırsa, aynı gün gece 23:59’da geçerli olur.

Ayın 22’sinden sonraki ayın 5’ine kadar yapılan başvurular, sonraki ayın 5’inde işleme alınır.

Bir aile hekimine kayıtlı kişi sayısı 4 bini geçemez.

3 ayda en fazla 1 kez değişiklik yapılabilir.

Hekim değiştirme işlemleri ise kolay ve erişilebilir bir şekilde elektronik ortamdan gerçekleştirilebilir.