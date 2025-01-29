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Ahmet Türk'ün torunu, Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

29.01.2025 - 10:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Ahmet Türk'ün torunu, Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29), Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

HÜSEYİN REBER TÜRK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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