Ahlat Semalarında 'Şişkin Ay' büyüledi! Fotoğrafçılar bu anı kaçırmadı
03.10.2025 - 07:26Güncellenme Tarihi:
Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ay’ın "Şişkin Ay" (Gibbous) evresiyle net bir şekilde kayıt altına alındı.
Haberin Devamı
Gün batımının ardından belirginleşen Ay, ilerleyen saatlerde karanlık gökyüzüyle birleşerek daha da parlak bir hale geldi. Göz kamaştıran manzara, özellikle doğa ve gökyüzü tutkunlarının ilgisini çekerken, bölgedeki fotoğrafçılar da bu eşsiz anı kaçırmadı.
Haberin Devamı
Şişkin Ay’ın oluşturduğu etkileyici atmosfer, bazen bulutların arasına girmesiyle farklı görüntüler ortaya çıkardı.
Öte yandan uzmanlar, Ay’ın 7 Ekim Salı günü dolunay evresine ulaşacağını belirtti. Gözlem şartlarının uygun olması halinde Ahlat başta olmak üzere Bitlis genelinde gökyüzü tutkunları bir kez daha unutulmaz bir dolunay manzarası izleyebilecek.