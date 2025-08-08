Ahlat Müzesi geçici olarak ziyarete kapatıldı! Nedeni açıklandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Ahlat Müzesi, bakım, onarım, teşhir ve tanzim yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Konuyla ilgili olarak Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından müzenin tekrardan ziyarete açılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bitlis Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Karşılama Merkezi ve Bütüncül Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, Ahlat Müzemizde bakım, onarım ve teşhir-tanzim yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Bu nedenle, Kültür ve Turizm Bakanlığının 21.07.2025 tarih ve 7002326 sayılı makam onayı doğrultusunda müzemiz geçici bir süreyle ziyarete kapatılmıştır. Kıymetli ziyaretçilerimize anlayışları için teşekkür eder, çalışmalar tamamlandığında yeniden sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirtiriz" denildi.

