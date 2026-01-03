Ağrı Eleşkirt’te çığ engeli kaldırıldı, 55 köy yolu ulaşıma açıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.01.2026 - 23:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AĞRI (İHA)

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışının ardından Hayrangöl köy yolunda meydana gelen çığ olayına müdahale edilirken, kapanan 55 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası köy yollarında ulaşımın aksamaması için geniş kapsamlı çalışma yürütüldü. Eleşkirt Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kar nedeniyle kapanan 55 köy yolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmalar sırasında Hayrangöl köy yolunda düşen çığın ardından ekipler tarafından hızlı ve etkin şekilde müdahale edildi. Yola düşen kar kütleleri temizlenerek yol kısa sürede güvenli hale getirildi ve bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı.

İlçe genelinde sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarının yanı sıra ilçedeki tüm okulların bahçelerinde biriken kar kütleleri de İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.

Öte yandan kar temizleme çalışmalarını tamamlayarak dönüş yapan ekipler, yol üzerinde bir yaban domuzuyla karşılaştı. Araca yol vermeyen domuz cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

