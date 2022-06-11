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Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığınca, Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

11.06.2022 - 01:53 |
Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemesi kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca Adalet Bakanlığınca Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'nde idare mahkemeleri kuruldu.
Ağrı İdare Mahkemesinin yargı çevresi Ağrı ve Iğdır, Bingöl İdare Mahkemesinin yargı çevresi Bingöl ve Muş, Kars İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Kars ve Ardahan, Kırklareli İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise sadece Kırklareli olarak belirlenmesine karar verildi.

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