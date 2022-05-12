Afyonkarahisar'ın ilk kadın valisi Kübra Güren Yiğitbaşı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi merkeze alındı, 9 ile de yeni vali atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği görevine atandı. Bu atamayla Yiğitbaşı, kentin ilk kadın valisi oldu. Aynı kararla Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri Valiliği görevine atandı.

KÜBRA GÜREN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumlu olan Kübra Güren Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi, Dr. öğretim üyesi ve doçent olarak görev yaptıktan sonra üniversite bünyesinde dekan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunan Yiğitbaşı, Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevini yürüttü. Yiğitbaşı'nın, evli ve 3 çocuk annesi olduğu belirtildi.

10 İLİN VALİSİ YER DEĞİŞTİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararıyla, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştır. Yayımlanan kararname ile; 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Yeni kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu."

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.