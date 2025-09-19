GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAfyonkarahisar'da ilçe sakinleri çileden çıktı! Sabah pazar, akşam düğün!
HaberlerGündem Haberleri Afyonkarahisar'da ilçe sakinleri çileden çıktı! Sabah pazar, akşam düğün!

Afyonkarahisar'da ilçe sakinleri çileden çıktı! Sabah pazar, akşam düğün!

19.09.2025 - 10:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da ilçe sakinleri çileden çıktı! Sabah pazar, akşam düğün!

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde pazar yerinde yapılan düğünler vatandaşları çileden çıkardı. Belediyeye ait alanda sabah pazar, akşam ise kiralanıp düğün yapılması nedeniyle mahalleli evlerinde oturamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düğünler, yıllardır ilginç bir yerde yapılıyor. Düğün salonunun olmadığı yaklaşık 9 bin nüfuslu ilçedeki çeşitli merasimler, CHP'li belediyeye ait olan pazaryerinde gerçekleştiriliyor.

SABAH PAZAR, AKŞAM DÜĞÜN

Sabah pazarcı esnafının meyve ve sebze sattığı alan, akşam müzikli eğlencelere ev sahipliği yapıyor. İlçeye şehir dışından gelip pazaryerinde yapılan düğün merasimlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İLGİLİ HABER

Afyonkarahisar'da görüntü yürek sızlattı: Kayıklar karaya oturdu
Afyonkarahisar'da görüntü yürek sızlattı: Kayıklar karaya oturdu

MAHALLELİ SESTEN RAHATSIZ

Bu sıra dışı manzara özellikle pazaryeri çevresinde yaşayan ilçe sakinlerini adeta canından bezdirdi. Çevre sakinleri haftada 3 gün yapılan düğünler nedeniyle evlerinde oturamaz duruma geldi. CHP'li belediye seçim vaatlerini arasında yer alan düğün salonu yaptırılması projesini gerçekleştirmemesinin yanında pazar yerinde yapılan düğünlerden kira ücreti alması ise ilçede tepkilere neden oldu.

    Güncel Haberler

    Antalya'da çiftçiler engebeli arazide imkansızı başardılar! Hem iç piyasa hem de yurt dışına gönderiyorlar
    #Ekonomi

    Antalya'da çiftçiler engebeli arazide imkansızı başardılar! Hem iç piyasa hem de yurt dışına gönderiyorlar

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: Küresel piyasalar tedirgin
    #Ekonomi

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: Küresel piyasalar tedirgin

    Trabzon'da yürek ısıtan dostluk: Tilkiyi eliyle besliyor!
    #Gündem

    Trabzon'da yürek ısıtan dostluk: Tilkiyi eliyle besliyor!