Afyonkarahisar'da ilçe sakinleri çileden çıktı! Sabah pazar, akşam düğün!

Haberin Devamı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düğünler, yıllardır ilginç bir yerde yapılıyor. Düğün salonunun olmadığı yaklaşık 9 bin nüfuslu ilçedeki çeşitli merasimler, CHP'li belediyeye ait olan pazaryerinde gerçekleştiriliyor.

SABAH PAZAR, AKŞAM DÜĞÜN

Sabah pazarcı esnafının meyve ve sebze sattığı alan, akşam müzikli eğlencelere ev sahipliği yapıyor. İlçeye şehir dışından gelip pazaryerinde yapılan düğün merasimlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

MAHALLELİ SESTEN RAHATSIZ

Bu sıra dışı manzara özellikle pazaryeri çevresinde yaşayan ilçe sakinlerini adeta canından bezdirdi. Çevre sakinleri haftada 3 gün yapılan düğünler nedeniyle evlerinde oturamaz duruma geldi. CHP'li belediye seçim vaatlerini arasında yer alan düğün salonu yaptırılması projesini gerçekleştirmemesinin yanında pazar yerinde yapılan düğünlerden kira ücreti alması ise ilçede tepkilere neden oldu.