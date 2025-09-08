GAZETE VATAN ANA SAYFA
Afyonkarahisar'da görüntü yürek sızlattı: Kayıklar karaya oturdu

Yaz döneminin kurak geçtiği Afyonkarahisar'da, Eber Gölü için çalan tehlike çanları artarak devam ediyor. Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nde bir zamanlar sazlıkların arasında gezen kayıklar şimdilerde karaya oturan görüntüsüyle görenlerin içini sızlattı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile son yıllarda ortaya çıkan kuraklık yüzünden su seviyesinin yaklaşık yüzde 40 azaldığı ile adeta çevre felaketinin yüzü oldu. Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü çok sayıda endemik bitki türü ile kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Gölde son yıllarda kuraklık, iklim değişliği ve bilinçsiz sulamaya bağlı olarak yaşanan su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaşırken, önceki yıllarda balık tutanlar, avcılık yapanlar ve en önemlisi kamış toplayıcılarının kayıklarla ilerlediği yerlerde suların çekilmesi ile şimdi motorlu taşıtlarla açılan yollardan göl suyunu ulaşılıyor. Gölde kullanılan ve şimdilerde karaya oturan kayıklar ise ürküten manzarası ile adeta bir kayık mezarlığını hatırlatıyor.

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, göldeki manzarayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Eber Gölü'nde şuan suyun olmaması, teknelerin karada kalması, canlıların suda yüzememesi bizleri gerçekten çok üzmekte. Eskiden 145 kilometrekarelik alana sahip olan göl şuanda bitme seviyesine ulaştı ve göldeki su seviyesi yüzde 2 seviyelerinde. Eber Gölü'nde su olursa hayata tekrar canlanır, bölge ekonomisi canlanır ve göl çocuklarımıza miras kalır" diye konuştu.