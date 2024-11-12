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Afyonkarahisar’da bozulmuş sucuklara el konuldu

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, bozulmuş ve etiketsiz satılmaya çalışılan 1089 kilogram sucuk ele geçirdi. Sucukları sosyal medyadan satmaya çalıştığı tespit edilen 3 şüpheliye, 292 bin TL idari para cezası kesildi.

12.11.2024 - 13:09 | | Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Afyonkarahisar’da bozulmuş sucuklara el konuldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sahipata Mahallesi'nde bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medyadan satışının yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Afyonkarahisar’da bozulmuş sucuklara el konuldu

PİYASA DEĞERİ 250 BİN TL

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle depoya yapılan baskında piyasa değeri 250 bin TL olan 1089 kilogram sucuk ele geçirildi. Gıda denetim ekipleri tarafından olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince 292 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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Afyonkarahisar’da bozulmuş sucuklara el konuldu

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