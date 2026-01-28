GAZETE VATAN ANA SAYFA
Afyon'da bu gelenek hala yaşıyor: Köylerde kuruldu

28.01.2026 - 15:33
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kavaklı köyünde, köy odası geleneği tüm sıcaklığıyla yaşatılmaya devam ediyor.

Köy sakinleri, geçmişten günümüze uzanan örf ve adetleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla köy odasında bir araya geldi. Birlik ve beraberliğin simgesi olan köy odasında toplanan vatandaşlar, el yapımı çiğ köfte yoğurarak eski günleri yad etti. Sohbetlerin koyulaştığı gecede, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar da oynanarak keyifli anlar yaşandı.

Köy odasında gerçekleştirilen bu buluşma, hem kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağladı hem de gençlerin geçmişle bağ kurmasına vesile oldu. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin köy kültürünün yaşaması açısından büyük önem taşıdığını ifade ettiler.

