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Afrin'i kana bulamak üzereyken yakalanmıştı! Canlı bombanın ifadesi ortaya çıktı

Afrin'de üzerlerinde patlayıcı düzeneği ile yakalanan canlı bombanın ifadesine ulaşıldı. Terörist, 1500 dolara anlaştığını ve bomba yeleği için kuryelik yaptığını iddia etti.

25.05.2022 - 13:19 |
Afrin'i kana bulamak üzereyken yakalanmıştı! Canlı bombanın ifadesi ortaya çıktı

Suriye'de geçtiğimiz hafta PKK/YPG'li iki kadın terörist, Münbiç'ten Afrin'e geçtikleri sırada üzerlerinde patlayıcı düzeneği ile yakalandı. Üzerinde canlı bomba yeleği bulunan Mune el Savaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Savaş, kendilerine verilen görevin yalnızca yeleği taşımak olduğunu öne sürdü.

"SEN KADINSIN YOLDA YEREL POLİSLER SENİ ARAMAZ"

Savaş, ifadesinde, "Bana bomba yüklü bir yeleği Afrin'deki gizli hücre yapılanmasına teslim edeceğim söylendi. Bunu yapmam karşılığında 1500 dolar vereceklerdi. Bana, 'sen kadınsın yolda yerel polisler seni aramaz' dediler. Para için kabul ettim. Afrin'e gittiğinde bizi telefonla ara, sana milisleri göndereceğiz dediler" ifadelerini kullandı.

Afrini kana bulamak üzereyken yakalanmıştı Canlı bombanın ifadesi ortaya çıktı

İKİNCİ ATEŞLEME SİSTEMİNDEN HABERİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Canlı bomba yeleğindeki iki ateşleme düzeneğinden biri Muna el Savaş'ın elindeydi, diğeri ise cep telefonu sistemiyle Afrin'deki teröristlerin kontrolünde. Ancak iddiasına göre, cep telefonuyla Afrin'e bağlanan ikinci ateşleme sisteminden haberi yoktu.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Kadın terörist Afrin'in Eşrefiye Mahallesi’ne gittiğinde telefonla Afrin'deki teröristleri arayacağı sırada yakalandı.

Savaş, eğer Afrin'e telefon etseydi hem kendisini hem de çevresindeki sivilleri katledecekti. Teröristi Münbiç yolundan gelişinden itibaren takibe alan istihbarat birimlerinin dikkati bir faciayı önledi. (TRT Haber)

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