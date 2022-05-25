Milli Savunma Bakanı Akar: Mağaraya operasyon yapıldı, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği sınır hattındaki incelemelerini gün boyunca sürdürdü. İlk olarak Mardin'e, oradan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne geçen Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra 1815 rakımlı Işıklı Üs Bölgesine çıktı. Sınırın sıfır noktasında, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınındaki üs bölgesinde incelemelerde bulunan, sahadaki duruma ilişkin yerinde bilgi alan Akar, ardından Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti.Gece boyunca buradan Pençe Kilit Operasyonu'nu, beraberindeki Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları ile takip eden Akar, operasyonda görevli, sınır hattındaki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü. Son durumu ilişkin bilgiler kapsamında yeni talimatlar veren Akar, Pençe Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 askere rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Hain saldırının gerçekleştiği bölgedeki operasyonların olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirten Akar, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.Akar, olumsuz, zor arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen harekata kara ve hava ateş destek vasıtaları, İHA ve SİHA’larla yoğun destek sağlandığını da belirtti.

OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLAYIP KİLİDİ KAPATACAĞIZ

Pençe Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdürüldüğüne vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık" diye konuştu.Mehmetçiğin terörle mücadelede geldiği noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla gerçekleştirdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına az bir zaman kaldı. Terör örgütünün sözde elebaşları dahil büyük panik içindeler. Örgütte çöküş alametleri var. Bunlar istihbarat raporları, terörist ifadelerinde de ortaya çıkıyor. Biz artan şiddet ve tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımızı sürdürecek, asil milletimizi, başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız" dedi.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, "Kürtler ve Türkler kardeştir. Yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler, Kürtler, Araplar birlikte yatıyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu. Gece geç saatlere kadar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde harekatı takip eden Bakan Akar, geceyi de Çukurca'da geçirdi.​​​​​​​

ASKER YENİ OPERASYONA HAZIRLANIYOR

Öte yandan terörle mücadele çok farkıl cephelerde sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Suriye’nin kuzeyine yönelik olası yeni bir harekât mesajı vermesinin ardından gözler bu bölgeye çevrildi. Olası operasyonda önceliğin daha önce güvenli hale getirilmiş bölgeler ile Türkiye’ye saldırıların yapıldığı alanlara verilmesi bekleniyor. Hedef Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir koridor oluşturulması.

Kulislerde son dönemde terör örgütünün saldırılarını sürdürdüğü bölgeler arasında bulunan Azez’in güneyindeki Tel Rıfat, Cerablus’un güneyindeki Münbiç ile son olarak 12 Mayıs tarihinde Karkamış’a dönük roketli saldırının gerçekleştiği Ayn el Arap’ın (Kobani) harekâtın öncelikli hedefler olabileceği konuşuluyor. Olası harekâtla ilgili seslendirilen bir diğer senaryo da, sınır hattında 2016’dan bu yana gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtları ile güvenli hale getirilen bölgelerin genişletilmesi ve bu bölgelerin birleştirilerek Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir koridor oluşturulması.

PKK/YPG 'TOPRAKLANDI'

Kaynaklar, terör örgütünün son dönemde özellikle Fırat’ın doğusunda “topraklanma” olarak tanımlanan bir anlayışla yeniden yuvalanmaya başladığını, bu nedenle yapılacak operasyonla örgütün Türkiye sınırının aşağı kesimlerine kadar itilmesi gerektiği görüşündeler. Türkiye sınır hattından terör unsurlarının tamamen temizlenerek, en az 1 milyon Suriyeli’yi güvenli bölgelere yerleştirme planının da, operasyonun bir diğer amacı olabileceği öne sürülüyor.

ABD VE RUS GÜÇLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “eksik kalan kısımlar” olarak tanımladığı bu bölgeler, “Cerablus ile Ayn el Arap, Ayn el Arap ile Tel Abyad ve Tel Abyad ile Resulayn arasındaki kalan noktalar” olarak öne çıkıyor. Resulayn ile Derik arasında kalan ve yaklaşık 500 kilometrelik bölge terör örgütü PKK/YPG’nin elinde bulunuyor. Ancak olası harekât alanlarının bir kısmında Suriye rejimi askerleri, bir bölümünde de ABD ve Rusya güçlerinin bulunmasına dikkat çeken kaynaklar, ABD ve Rusya ile bir uzlaşma görüşmelerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu’nda ise Suriye’nin kuzeyinde olası operasyonun ayrıntıları masaya yatırılacak.

4 HAREKÂT YAPILMIŞTI

* TSK şimdiye kadar Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarını hedef alan dört harekât yaptı.

* 24 Ağustos 2016 tarihli Fırat Kalkanı’yla Cerablus, El Bab ve Dabık terör örgütü DEAŞ’tan temizlendi. Yaklaşık 4 bin DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı’nda hedef terör örgütü PKK/YPG’nin yuvalandığı Afrin bölgesi oldu. 24 Mart 2018’de sona eren harekâtta, Afrin şehir merkezi ile birlikte 282 meskun mahal teröristlerden temizlendi.

* 9 Ekim 2019 tarihli ‘Barış Pınarı’yla Fırat’ın doğusunda bulunan Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki teröristler hedef alındı. Harekâtın ardından Türkiye ABD ile Ankara Mutabakatı, Rusya ile Soçi Mutabakatı imzaladı. Münbiç ile Tel Rıfat’taki teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasında uzlaşmaya varılsa da, ABD ve Rusya’nın bu mutabakatlara ne kadar uydukları tartışmalı.

* 27 Şubat 2020’de ağırlıkla İdlib’de gerçekleştirilen ‘Bahar Kalkanı’yla da Suriye rejiminin bölgede yayılması ve Türkiye’ye yönelik büyük bir göç dalgası önlendi.



ÖNCELİKLİ HEDEFLER

Terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye saldırılarını sürdürdüğü bölgeler arasında bulunan Azez’in güneyindeki Tel Rıfat, Cerablus’un güneyindeki Münbiç ile Ayn el Arap’ın (Kobani) harekâtın öncelikli hedefleri olabileceği belirtiliyor. Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir koridor hedefleniyor.

ABD’DEN SURİYE’YE OPERASYON AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye yeni askeri operasyon mesajının ardından, “Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini kabul etmekle birlikte olası bir harekât ile ilgili derin kaygıları olduğunu” belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada “Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine düzenleyeceği yeni bir askeri harekâtın özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisi konusunda derin endişe duyuyoruz. Türkiye’nin güney sınırındaki meşru güvenlik endişelerini kabul ediyoruz ancak herhangi bir yeni operasyon bölgesel istikrarı daha da zayıflatacak ve ABD güçlerini ve koalisyonun IŞİD’e karşı mücadelesini riske atacaktır. Tüm tarafların, Suriye’de istikrarı artırmaya ve çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaya hizmet eden ateşkes bölgelerini korumasının çok önemli olduğuna inanıyoruz.” denildi.