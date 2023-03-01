GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adnan Oktar Davası firarisi yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı
ABONE OL

Adnan Oktar Davası firarisi yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası kapsamında hakkında 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan yakalama kararı bulunan Necati Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

01.03.2023 - 16:44 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Adnan Oktar Davası firarisi yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 10.30 sıralarında yolculara yönelik yapılan kontrollerde, yüz tanıma sistemine kaydı düşen Necati Koç isimli kişinin 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Koç'u gözaltına alan polis, şüphelinin Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik görülen davanın sanığı olduğunu fark etti. Koç'un kılık değiştirerek yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

Adnan Oktar Davası firarisi yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı

Moody’s Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Moody’s Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Kahveci cinayetinde müebbet istemi: Herkese elindeki bıçağı sallıyordu

Kahveci cinayetinde müebbet istemi: Herkese elindeki bıçağı sallıyordu