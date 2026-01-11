GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.01.2026 - 21:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adıyaman’da kar yağışı etkili oluyor. Adıyaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Adıyaman’ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artırdığı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 12 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Adıyaman Valiliği, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Adıyaman'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 12 Ocak 2026 Pazartesi Adıyaman'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
