GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdıyaman'da hasat başladı! Fiyatları kasım ayına kadar düşürecek
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman'da hasat başladı! Fiyatları kasım ayına kadar düşürecek

Adıyaman'da hasat başladı! Fiyatları kasım ayına kadar düşürecek

03.09.2025 - 19:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adıyaman'da hasat başladı! Fiyatları kasım ayına kadar düşürecek

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, beraberindeki Şube Müdürü Erdal Yılmaz ve teknik personel ile birlikte biber hasadının başladığı üretim alanlarını ziyaret etti.

Merkez ilçeye bağlı 25 dekarlık alanda üretim yapan çiftçileri yerinde ziyaret eden İl Müdürü Akkan, üreticilerle sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi, hasat çalışmalarına eşlik etti.

Üreticilere bereketli ve afetsiz bir sezon temennisinde bulunan Akkan, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin desteklenmesi noktasında kurum olarak her zaman sahada olduklarını vurguladı.

Adıyamanda hasat başladı Fiyatları kasım ayına kadar düşürecek

Adıyaman genelinde 39 bin dekar alanda sebze üretimi yapıldığını belirten İl Müdürlüğü yetkilileri, bu alanların 8 bin 200 dekarını biber yetiştiriciliğinin oluşturduğunu ifade etti. İl genelinde sebze üretimi içinde ilk sırada yer alan biberde, hasat Ağustos ayında başlıyor ve Kasım ayına kadar periyodik olarak devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla teknik destek ve saha ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Güncel Haberler

Adıyaman'da hasat başladı! Fiyatları kasım ayına kadar düşürecek
#Gündem

Adıyaman'da hasat başladı! Fiyatları kasım ayına kadar düşürecek

Kuru üzümde kaliteyi bu yöntem artıyor! Tercih edilmemesinin ise tek bir sebebi var
#Gündem

Kuru üzümde kaliteyi bu yöntem artıyor! Tercih edilmemesinin ise tek bir sebebi var

'Süper meyve'de ilk ürünler toplandı! Hem çok kazandırıyor hem de sağlık deposu
#Gündem

'Süper meyve'de ilk ürünler toplandı! Hem çok kazandırıyor hem de sağlık deposu