Adıyaman'da hasat başladı! Fiyatları kasım ayına kadar düşürecek

Merkez ilçeye bağlı 25 dekarlık alanda üretim yapan çiftçileri yerinde ziyaret eden İl Müdürü Akkan, üreticilerle sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi, hasat çalışmalarına eşlik etti.

Üreticilere bereketli ve afetsiz bir sezon temennisinde bulunan Akkan, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin desteklenmesi noktasında kurum olarak her zaman sahada olduklarını vurguladı.

Adıyaman genelinde 39 bin dekar alanda sebze üretimi yapıldığını belirten İl Müdürlüğü yetkilileri, bu alanların 8 bin 200 dekarını biber yetiştiriciliğinin oluşturduğunu ifade etti. İl genelinde sebze üretimi içinde ilk sırada yer alan biberde, hasat Ağustos ayında başlıyor ve Kasım ayına kadar periyodik olarak devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla teknik destek ve saha ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.