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Adıyaman Sanayi Sitesi'nde kepenkler açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, 600 işletme kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf, dükkanlarını açtı.

25.02.2023 - 15:32 | | İHA
Adıyaman Sanayi Sitesi'nde kepenkler açıldı

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi Başkan Yardımcısı Mahmut Sinan Görücü, depremden dolayı sitedeki birçok iş yerinin hasar gördüğünü ancak hayatın devam ettiğini ve bir an önce işbaşı yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Adıyaman Sanayi Sitesinde kepenkler açıldı

Az hasarlı iş yerlerinde kepenklerin açılarak faaliyete başlandığını anlatan Görücü, "Sanayi sitemiz yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Vatandaşlarımız araçlarının küçük arızalarını gidermeye çalışıyorlar. Büyük araçlarımızın tamirini yapamıyoruz. Yine de vatandaşlarımızın araçlarındaki sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Esnafımızın yüzde 70'i hizmet vermekte, özellikle dışarı giden esnafımızın bir an önce memleketlerine dönmelerini istiyoruz" diye konuştu.

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