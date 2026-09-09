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Urfa'nın acısına fiyat dayanmıyor: Gelenek başladı, tezgahta yerini aldı

09.09.2026 - 15:19Güncellenme Tarihi:
Urfa'nın acısına fiyat dayanmıyor: Gelenek başladı, tezgahta yerini aldı

Şanlıurfa’da serin havaların etkisiyle acısı ve aroması daha da belirginleşen Urfa isotunda hasat dönemi başladı.

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Şanlıurfa’nın dünyaca ünlü lezzetleri arasında yer alan isot için yeni sezon hasadı başladı. Serin havaların kendisini hissettirmesiyle birlikte acısı katlanan ve tarlalardan toplanan biberler Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Merkezi’ne (ŞUTİM) getirilmeye başlandı. Yeni sezon ürünlerinin tezgâhlarda yerini almasıyla birlikte evlerde isot hazırlığı da hız kazandı.

İSOTLUK BİBERİN KİLOSU 25-40 TL ARASINDA
Yeni sezonun ilk ürünleriyle birlikte isot hazırlamak isteyen vatandaşlar da ŞUTİM’in yolunu tuttu.

Hal esnafından edinilen bilgilere göre, taze Urfa isotluk biberin kilogramı yaklaşık 25 ila 40 TL arasında değişiyor. Fiyatların geçen yıllara kıyasla yüksek olduğu belirtilirken, bunun en önemli nedenleri arasında ekimin gecikmesi ve bu sezon üretimin daha düşük olması gösteriliyor.

Urfanın acısına fiyat dayanmıyor: Gelenek başladı, tezgahta yerini aldı

KADINLARIN EMEĞİ İSOTUN ACISINA DÖNÜŞÜYOR
Tarladan toplanan biberler, isot hazırlığının ilk aşamasında çalışan kadınların ellerinden geçiyor. Özenle temizlenen biberler önce yıkanıyor, ardından saplarından ve yabancı maddelerden ayrılıyor.

Temizlenen biberler özel makinelerden geçirildikten sonra güneş altında kurutulmak üzere geniş bezlerin üzerine seriliyor. Şanlıurfa’nın sıcak güneşi altında bekletilen biberler, geçirdiği işlemlerin ardından sofraların vazgeçilmez lezzeti olan isota dönüşüyor.

Özellikle lahmacun ve çiğ köftenin vazgeçilmez malzemeleri arasında bulunan isot; kendine özgü acılığı, aroması ve rengiyle yemeklere karakteristik bir tat katıyor.

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