GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdıyaman Kahta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman Kahta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman Kahta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

21.11.2025 - 22:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (AA)

Adıyaman Kahta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

 

H.İ.A. idaresindeki 34 DRP 514 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar Mahallesi yol ayırımında M.A. yönetimindeki 61 PE 055 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.İ.A ve araçtaki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel Haberler

Antalya Serik’te otomobil iki öğrenciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
#Gündem

Antalya Serik’te otomobil iki öğrenciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman Kahta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
#Gündem

Adıyaman Kahta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 şüpheli tutuklandı
#Gündem

Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 şüpheli tutuklandı