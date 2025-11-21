Adıyaman Kahta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.İ.A. idaresindeki 34 DRP 514 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar Mahallesi yol ayırımında M.A. yönetimindeki 61 PE 055 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü H.İ.A ve araçtaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.