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Adilcevaz'ın doğal güzellikleri havadan görüntülendi

09.02.2025 - 16:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adilcevaz'ın doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yer alan tarihi doğal alanlar havadan görüntülendi.

Bitlis Valiliği, "Bitlis’in incisi Adilcevaz" başlığıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Adilcevaz sınırları içerisinde yer alan Adilcevaz Kalesi, Tuğrul Bey Camii, Aygır Gölü ve Arin Gölü, Van Gölü ile Sühan Dağı, Adilcevaz'ın dünyaca ünlü bastonu, cevizi ile kurutulmuş kayısıların yer aldığı videoyu paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Heybetiyle göz kamaştıran Süphan Dağı, ilçenin tarihi mirası arasında yer alan Adilcevaz Kalesi geçmişin izlerini günümüze taşırken, Tuğrul Bey Camii ise Selçuklu döneminden kalan mimari zarafetiyle büyüler.

Adilcevazın doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan Adilcevaz, Van Gölü’nün masmavi sularına kıyısıyla huzur dolu manzaralar sunarken, Aygır Gölü ve Arin Gölü ise doğa tutkunlarını kendine çeker. Her biri farklı bir güzelliği içinde barındıran bu doğal alanlar, Adilcevaz’ı keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunuyor" ifadelerine yer verildi.

Adilcevazın doğal güzellikleri havadan görüntülendi

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