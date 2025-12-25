Adetliyken oruç tutulur mu? Adetli kadın oruç tutamaz mı? Adet olunca oruç bozulur mu?

Haberin Devamı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen kadınların en çok araştırdığı konuların başında "özel hallerde oruç" meselesi geliyor.

Ramazan orucuna niyet etmeye hazırlanan kadınlar için "geçerlilik" konusu büyük önem taşıyor. İslam fıkhına göre adetli bir kadının tuttuğu oruç neden sahih (geçerli) kabul edilmiyor? Namazdan farklı olarak orucun neden kaza edilmesi gerekiyor? Asırlardır değişmeyen dini hükmün detayları haberimizde.

Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen kadınlar için "özel haller" ile ilgili merak edilen tüm soruları derledik. İslam dinine göre bu dönemde uygulanması gereken kurallar şu şekildedir:

8 SORUDA REGL DÖNEMİ VE ORUÇ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER