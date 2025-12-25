Adetliyken oruç tutulur mu? Adetli kadın oruç tutamaz mı? Adet olunca oruç bozulur mu?
25.12.2025 - 11:59Güncellenme Tarihi:
Mübarek Ramazan ayının gelişiyle beraber, kadınların özel günlerindeki ibadet yükümlülükleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadisleri ve İslam alimlerinin ortak görüşü (icmâ) doğrultusunda; adetliyken oruç tutulup tutulamayacağı ve sonrasında yapılması gerekenler netlik kazandı. İşte kadınların Ramazan ayında yol haritası olacak o bilgiler...
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen kadınların en çok araştırdığı konuların başında "özel hallerde oruç" meselesi geliyor.
Ramazan orucuna niyet etmeye hazırlanan kadınlar için "geçerlilik" konusu büyük önem taşıyor. İslam fıkhına göre adetli bir kadının tuttuğu oruç neden sahih (geçerli) kabul edilmiyor? Namazdan farklı olarak orucun neden kaza edilmesi gerekiyor? Asırlardır değişmeyen dini hükmün detayları haberimizde.
Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen kadınlar için "özel haller" ile ilgili merak edilen tüm soruları derledik. İslam dinine göre bu dönemde uygulanması gereken kurallar şu şekildedir:
8 SORUDA REGL DÖNEMİ VE ORUÇ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
- Oruç Tutulur mu? Hayır. Adetliyken oruç tutulması haram kabul edilmiştir. Bu durumda tutulan oruç dini açıdan "sahih" (geçerli) olmaz.
- İslam Âlimlerinin Görüşü Nedir? İslam ümmeti, âdetli kadının oruç tutamayacağı ve tutsa da geçerli olmayacağı konusunda icmâ (söz birliği) etmiştir.
- Peygamber’in Uygulaması: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) döneminden bu yana kadınlar, regl dönemlerinde oruç tutmamışlar ve bu uygulamayı günümüze kadar ihtilafsız sürdürmüşlerdir.
- Kaza Edilmesi Gerekir mi? Ramazan ayında özel durumu nedeniyle tutulamayan oruçlar, Ramazan bittikten sonra uygun günlerde kaza edilmelidir.
- Namaz ile Farkı Nedir? Hadislere göre; âdet döneminde tutulamayan oruçlar kaza edilirken, kılınamayan namazlar kaza edilmekle yükümlü tutulmamıştır.