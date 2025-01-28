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Adana’nın Seyhan Belediyesi’ne ‘icra’ şoku! Eşyalara el konuldu

28.01.2025 - 20:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Adana’nın Seyhan Belediyesi’ne ‘icra’ şoku! Eşyalara el konuldu

Adana’nın Seyhan Belediye Başkanlığı’na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediye binasına gelen icra memurları, makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin’in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı’na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin’in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi. Tekin'in konu hakkında açıklama yapacağı belirtildi.

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