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Adana'da 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

Adana'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 18 şüpheli, gözaltına alındı.

04.11.2022 - 09:57 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 23 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Drone destekli operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleri ile gerçekleştirilen detaylı aramalarda, çeşitli yerlere gizlenen, 9 paket halinde ve satışa hazır metamfetamin ile esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adanada torbacı operasyonu: 18 gözaltı

Adanada torbacı operasyonu: 18 gözaltı

Adanada torbacı operasyonu: 18 gözaltı

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