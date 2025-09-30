Adana'da kira öder gibi ev sahibi olma imkanı! TOKİ müjdeyi duyurdu, başvuru tarihi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde gerçekleştirilecek müzayede kapsamında toplam 127 konut ve 382 iş yeri satışa sunulacak. Satışlar, 15 Ekim 2025’te konutlar, 16 Ekim 2025’te ise iş yerleri için düzenlenecek. Müzayedeye Ankara ve İstanbul’daki salonlardan ya da online katılım ile erişim sağlanabilecek.

Bu kapsamda, Adana'nın Sarıçam ilçesinde yer alan 2 konut da ihaleye çıkacak. Adana’daki konutların satışı da 15 Ekim günü gerçekleştirilecek.

TOKİ, satışa sunduğu konut ve iş yerleri için vatandaşlara düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme kolaylıkları sunuyor. Konut alımlarında %25 peşinatla 72 ay vade, iş yeri alımlarında ise %30 peşinatla 60 ay vade imkanı sağlanıyor. Satışlarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, www.emlakyonetim.com.tr adresini ziyaret edebilir ya da 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilirler.