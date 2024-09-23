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Adana'da fırtına ve rüzgar evin balkonunu yıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, fırtına nedeniyle damı ve balkonu kısmen yıkılan evde hasar oluştu.

23.09.2024 - 11:24 | | AA
Adana'da fırtına ve rüzgar evin balkonunu yıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, fırtına nedeniyle damı ve balkonu kısmen yıkılan evde hasar oluştu.

 İlçede dün sağanakla etkili olan fırtınada, Akıncılar Mahallesi'ndeki 2 katlı evin damı ve balkonu kısmen yıkıldı.

 İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

 İkametteki Halime Derinöz'ün (80) yaralanmadığını belirleyen ekipler, binanın çevresinde önlem aldı.

 Derinöz, oturma odasındayken gürültü duyduğunu, korkudan hareket edemediğini söyledi.

 Komşularının, yardımına koştuğunu belirten Derinöz, "Komşular sayesinde evden çıkabildim. Korkudan su bile içemedim." dedi.

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