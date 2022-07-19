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Adana'da DEAÅž operasyonu: 5 gözaltÄ±

Â Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen ÅŸafak operasyonunda yabancÄ± uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

19.07.2022 - 07:23 | | GÃ¶khan KESKÄ°NCÄ°/ADANA, (DHA)
Adana'da DEAÅž operasyonu: 5 gözaltÄ±

Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele (TEM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n yapÄ±lanma ve eylemlerini deÅŸifresine yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda daha Ã¶nce Suriye ve Irak'ta Ã¶rgÃ¼t saflarÄ±nda faaliyette bulunup, kaÃ§ak yollarla yurda giriÅŸ yapan yabancÄ± uyruklu 6 ÅŸÃ¼phelinin kentte ikamet ettiÄŸini saptadÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TEM ekipleri, ÅŸafak vakti operasyon iÃ§in harekete geÃ§ti. Ã–zel harekat polislerinin koÃ§baÅŸlarÄ±yla demir kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rarak girdiÄŸi evlerde arama yapan TEM ekipleri, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 5 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Firari konumdaki ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. (DHA)

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