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Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de 12.56 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.01.2024 - 01:18 |
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de yerin 12. 56 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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