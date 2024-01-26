Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de 12.56 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
26.01.2024 - 01:18 |
AFAD'ın verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de yerin 12. 56 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-01-26
Saat:01:01:49 TSİ
Enlem:37.85417 N
Boylam:36.14278 E
Derinlik:12.56 km
Detay:https://t.co/tapw0NGpEA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi