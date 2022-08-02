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Adana’da 28 milyon TL vurgun yapan tefeci şebekesine operasyon

Adana’da tefecilik yöntemiyle 105 kişiyi mağdur edip 28 milyon TL haksız kazan elde ettiği öne sürülen 21 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı.

02.08.2022 - 07:43 | | İHA
Adana’da 28 milyon TL vurgun yapan tefeci şebekesine operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 105 kişiyi mağdur edip, 28 milyon liralık vurgun yapan bir tefecilik şebekesini deşifre edildi.

Tefecilik şebekesine üye olduğu iddia edilen 21 kişiyi tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

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