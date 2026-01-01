Adana toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Adana’da 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?
1 Ocak 2026 Perşembe günü Adana’da toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, "Bugün otobüsler ve metro ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yılın ilk günü için belirlediği ulaşım tarifesi açıklandı. Peki, bugün Adana'da ulaşım ücretsiz mı? İşte detaylar...
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe, Adana'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle büyükşehirlerde ulaşım planı yapanlar için “toplu taşımaya ücret ödenecek mi?” sorusu gündemde yer alıyor.
1 OCAK 2026 ADANA'DA OTOBÜS VE METRO ÜCRETSİZ Mİ?
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü belediye otobüsleri ve metro ücretsiz değildir.
Resmi tatil olmasına karşın, Adana'da ulaşım hizmetleri mevcut tarife ve Kentkart basım ücretleri üzerinden devam etmektedir.
SEFER SAATLERİNDE TATİL DÜZENLEMESİ
1 Ocak yılbaşı günü Adana'da toplu taşıma araçlarında "Pazar/Tatil Sefer Programı" uygulanıyor.
Adana Metrosu: Hastane-Akıncılar hattında seferler, tatil günü yoğunluğuna uygun aralıklarla gerçekleştirilecek.
Belediye Otobüsleri: Turuncu otobüsler, belirlenen nöbetçi hatlar ve tatil saatleri çerçevesinde ulaşım sağlamaya devam ediyor.
Özel Halk Otobüsleri ve Dolmuşlar: Bu hatlar da normal ücret tarifesiyle hizmet verecek.