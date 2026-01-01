Adana toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Adana’da 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Haberin Devamı

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe, Adana'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle büyükşehirlerde ulaşım planı yapanlar için “toplu taşımaya ücret ödenecek mi?” sorusu gündemde yer alıyor.

1 OCAK 2026 ADANA'DA OTOBÜS VE METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü belediye otobüsleri ve metro ücretsiz değildir.

Resmi tatil olmasına karşın, Adana'da ulaşım hizmetleri mevcut tarife ve Kentkart basım ücretleri üzerinden devam etmektedir.

SEFER SAATLERİNDE TATİL DÜZENLEMESİ

1 Ocak yılbaşı günü Adana'da toplu taşıma araçlarında "Pazar/Tatil Sefer Programı" uygulanıyor.



Adana Metrosu: Hastane-Akıncılar hattında seferler, tatil günü yoğunluğuna uygun aralıklarla gerçekleştirilecek.



Belediye Otobüsleri: Turuncu otobüsler, belirlenen nöbetçi hatlar ve tatil saatleri çerçevesinde ulaşım sağlamaya devam ediyor.



Özel Halk Otobüsleri ve Dolmuşlar: Bu hatlar da normal ücret tarifesiyle hizmet verecek.