GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAdana FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Adana FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
ABONE OL

Adana FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

21.09.2022 - 08:55 | | Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Adana FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında aktif subay, emekli subay, öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme ağı 'ByLock' kullandığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    GÜNCEL HABERLER

    Kilosu 100 lira, tam bir protein kaynağı

    Kilosu 100 lira, tam bir protein kaynağı

    Kısmi seferberlik nedir? Rusya’da kısmı seferberlik ilan edilmesi ne anlama geliyor? Putin’in askeri seferberlik açıklaması!

    Kısmi seferberlik nedir? Rusya’da kısmı seferberlik ilan edilmesi ne anlama geliyor? Putin’in askeri seferberlik açıklaması!

    Ucuz ayçiçek yağı ve şekere yoğun ilgi! 5 litresi 135 liraya satılıyor

    Ucuz ayçiçek yağı ve şekere yoğun ilgi! 5 litresi 135 liraya satılıyor