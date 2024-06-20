Adana, Elazığ ve Balıkesir'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Aladağ ilçesine bağlı Pos Mahallesi Kökez mevkisinde saat 14.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler anız yaktı. Kısa sürede yayılan alevler, yakındaki ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü Feke Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopter havadan, onlarca işçi ve arazöz ile de karadan müdahale ediyor. Jandarma ekipleri ise anızı yakan kişileri belirlemek için çalışma başlattı

'HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYORUZ'

Öte yandan Balıkesir'in Bigadiç'in kırsal Esenli Mahallesi yakınlarında otluk alanda yangın başladı. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Çıkan yangını, kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin bir şekilde müdahale ediyoruz" notu paylaşıldı.

Yangın bölgesine 3 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer 2 grayder ve 100 personel ile havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediyor. Yangın bölgesine 6 arazöz ve 3 su ikmal aracı ilave olarak sevk edildi.

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ELAZIĞ'DA ORMAN YANGINI

Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterleri de katıldı.