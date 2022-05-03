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Adalet Bakanlığı'ndan 'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' haberlerine yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce (CTE) bazı platformlarda yer alan 'Hasta tutuklu Naif İşçi'ye ölüm tehdidi' başlıklı haberlerin çarpıtma ve gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Gerçeklikten uzak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir" denildi.

03.05.2022 - 22:52 | | DHA
Adalet Bakanlığı'ndan 'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' haberlerine yalanlama

CTE'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında 'Hasta tutuklu Naif İşçi'ye ölüm tehdidi' başlıklı haberler yer aldığı belirtilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, şu açıklamanın yapıldığı bildirildi:

"Yapılan incelemeler neticesinde; adı geçenin Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak barındırıldığı, habere konu olan durumun başka bir hükümlü ile arasında geçen bir olaya dayandığı ve iki hükümlü hakkında da adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, hükümlülere 'Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak' suçundan disiplin cezası verildiği anlaşılmıştır. Öte yandan; kurumumuz tarafından yapılan idari soruşturma sırasında adı geçen vermiş olduğu savunmasında herhangi bir kişiden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, kurum personeli hakkında da şikayeti bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu haberler tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluşmaktadır ve kurum uygulamalarıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Gerçeklikten uzak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir."

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