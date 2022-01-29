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Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Bekir Bozdağ görevi Abdulhamitgül'den devraldı

Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ, görevi Abdulhamit Gül'den devraldı.

29.01.2022 - 14:21 |
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Bekir Bozdağ görevi Abdulhamitgül'den devraldı

Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ, görevi Abdulhamit Gül'den devraldı.

Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ, "Bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce, Adalet Bakanlığı görevini Abdulhamit Gül bakanımıza sevinçle emanet etmiştim. Şimdi değerli bakanım aynı emaneti yeniden bize devretmektedir." dedi.

Adalet Bakanlığında devir teslim töreni Bekir Bozdağ görevi Abdulhamitgülden devraldı

Abdulhamit Gül görevi devrederken yaptığı açıklamada, "Bize desteklerini esirmeyen Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Bozdağ'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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