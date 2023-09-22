Adalet Bakanlığı 'görevde yükselme' sınav sonuçları açıklandı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez teşkilat ve adliyeler için 21 ünvanda açılan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınav sonucu açıklandı. Adalet hizmetinin kesintisiz yürütülmesi için fedakarca görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi. (DHA)