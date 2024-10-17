Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk 4 madde açıklaması: Tartışma söz konusu değil

Bakan Tunç, “Yeni anayasa yapım süreci olarak, ilk 4 madde ile ilgili bir tartışmanın söz konusu olmadığını söyledik zaten. Bu konuda toplumun hassasiyeti de söz konusu. Anayasada belirtilen, başkenti, bayrağı, resmi dili ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu olamaz" dedi.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİDİR’

Bakan Tunç, “Yeni anayasa yapım sürecinde özellikle usul konusunda anlaşarak daha sonrasında bir uzlaşmanın sağlanması lazım bu ülkenin darbe anayasasından kurtulması konusunda herkes mutabık. Sonrasında ki tartışmalar ki bunun içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri de söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunlar değişmez maddeler. Laikliğin değişmezliği ile ilgili geçmişte çok problemler yaşadı bu ülke. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğü olarak algılanmayacağı geçmişte anti demokratik uygulamaları gördü bu ülke ama o tartışmalar geçmişte kaldı. Türkiye Cumhuriyeti devletinde insanlar fikir ve inanç özürlüğü noktasında tam bir güvenceye sahiptir yeni anayasada da bu güvence devam edecektir" diye konuştu.

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