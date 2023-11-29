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Adalet Bakanı Tunç'tan 'fon' vurgunu açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seçil Erzan'ın fon vurgunu soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İstanbul Başsavcılığı'nın iddianamesi tamamlandı. 7 sanık 18 müşteki var. En doğru karar çıkacaktır. 2. duruşma 12 Ocak'ta.' ifadelerini kullandı.

29.11.2023 - 12:50 |
Adalet Bakanı Tunç'tan 'fon' vurgunu açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırıcılık davasına ilişkin, "7 sanık 18 müşteki var. İddianame İstanbul 41. Ağır ceza mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma yapıldı. İkinci duruşma 12 ocak 2024’te gerçekleştirilecek" dedi.

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