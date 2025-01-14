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Adalet Bakanı Tunç: Reyhanlı'daki hain terör saldırısının şüphelisi Korali tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan Mohammad Dib Korali'nin tutuklandığını açıkladı.

14.01.2025 - 14:57 | | Haber Merkezi
Adalet Bakanı Tunç: Reyhanlı'daki hain terör saldırısının şüphelisi Korali tutuklandı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye’de yakalanan Mohammad Dib Korali'nin yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını belirtti.

Adalet Bakanı Tunç: Reyhanlıdaki hain terör saldırısının şüphelisi Korali tutuklandı

'VATANDAŞLARIMIZA BİR KEZ DAHA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Tunç paylaşımında, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

 

 

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