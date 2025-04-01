Adalet Bakanı Tunç: Ekonomiye yönelik organize bir saldırı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı canlı yayında, boykot çağrılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Tunç'un açıklamaları özetle şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı bu konuda. Boykot çağrısı yapan şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu 122. maddesi var, nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen madde ve yine halk fikrini ve düşmanlığa tahrik suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu 216. maddelerin ihlali nedeniyle direkten soruşturma başlatılmış durumda. Tabi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin boykot çağrısına yönelik başlatmış olduğu bu soruşturma önemli. Bu soruşturmanın ilerleyen süreçlerini tabi ki Cumhuriyet Başsavcılığımız kamuoyuyla paylaşacaktır.

Yargı bir taraftan gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Tabi burada özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı ve 106 şüpheli hakkında başlatmış olduğu adli soruşturma sonrasında konuyu saptırmaya çalışması, adli soruşturmayı bir siyasi soruşturma gibi göstermeye çalışması ve özellikle soruşturmayı etkilemeye yönelik tutum ve davranışları yine yargı mensuplarını tehdit etmeleri, yargı mensuplarını baskı altına almaya yönelik söylemleri ve sokak çağrıları ve sokak çağrıları sonucunda ortaya çıkan olaylar, gelişmeler maalesef adli soruşturmayı özellikle işin esasını gölgelemeye yönelik davranışlardır.

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"YERLİ VE MİLLİ MARKALA LİNÇ GİRİŞİMİ"

Ama burada tabii başarılı olamayınca farklı bir alana geçtiler, o da boykot çağrısı. Şimdi bu boykot çağrısı, özellikle ekonomiye yönelik organize bir saldırı, bir karalama kampanyası, bu ülkenin yerli ve milli markalarına yönelik bir linç girişimi, bu bizim hukuk düzenimizde kabul edilebilir bir durum değil.

"MİLLETİMİZ İTİBAR ETMEZ"

Bunun karşılığı Türk Ceza Kanunu'nda, bunun karşılığı Türk Ticaret Kanunu'nda hem kamu düzeni bakımından hem de yine ilgili firmaların hukuki hakları bakımından yapabilecekleri bir takım girişimler mevcut. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı markaları hedef alan sistemli boykot çağrısı, ekonomik düzene yönelik bu organize karalama kampanyasına bir kere milletimiz kesinlikle itibar etmeyecektir. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimizin sağduyusu bu tür saçma sapan girişimlere itibar etmez. Dolayısıyla bu çağrı da boşa çıkacaktır.

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Aslında bu çağrılarla Cumhuriyet Halk Partisi ve bu çağrıyı yapan yöneticileri millet nezdinde itibar kaybetmeye devam edeceklerdir. Çok yanlış bir yol tercih ediyorlar maalesef. Bir adli soruşturma başlamış, soruşturma gizliliği var. Dolayısıyla delilleri bilmiyorsunuz, dosyanın kapsamını bilmiyorsunuz. Daha ilk dakikalardan itibaren burada soruşturmayı etkilemeye yönelik bir takım çaba içerisine giriyorsunuz ve sokak çağrılarıyla bir amaca ulaşmak istiyorsunuz. Ama burada da hep birlikte görüyoruz ki farklı alanlara çekerek, özellikle ekonomiye yönelik bir takım çaba içerisinde, özellikle yerli sermayeyi hedef alan, ticaret hayatını sabote etmeye yönelik sorumsuzca bir linç girişimi ve bu hukuka aşırı hukuksuz bir boykot çağrısı, bunu hukuki açıdan değerlendirmemiz gerekirse bir hukukçu olarak böyle bir çağrının siyasi olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir faydası yok. Millet de bu tür çağrılara itibar etmez. Özellikle bu boykotla ilgili, biraz önce Ticaret Bakanımız da ifade etti, bizim hukukumuzda, ilgili kanunlarımızda bir işletmenin itibarını zedeleyici, faaliyetini sekteye uğratıcı, kasıtlı beyanların, iş ve çalışma hürriyetini tehdit eden her girişimin elbette ki karşılığı vardır, hukuki ve cezai sorumluluğu vardır.

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Bunları tahsil edecek olan elbette ki yargı mensuplarımızdır, bağımsız ve tarafsız yargımızdır. Elbette ki ekonomik hayata yönelik hukuksuz girişimlere karşı da cevap verecektir. Esnafımızın, emekçimizin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim koruyacak? Elbette ki bu ülkenin hukuku koruyacak, yargı mensupları koruyacak. Dolayısıyla burada milletimiz hiç endişe etmesin. Zaten bu anlamda suç teşkil eden tavır ve davranışlarla ilgili olarak yargı gecikmeksizin kendi işini yapmaya devam ediyor.

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Bu ülkede hiç kimse markaları, şirketlerimizi veya tüketicileri kendi ideolojik çizgisine göre hizaya sokulmasını beklemiyorsa bekliyorsa bu beyhudedir bir kere. Kimse kendi siyasi çıkarı uğruna binlerce insanın emeğini tehdit edemez. Bu noktada biz hükümet olarak, kabine olarak ve bağımsız ve tarafsız yargı olarak milletimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar korumakta kararlı olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açıldığı belirtildi.

Öte yandan, yapılan çağrılar üzerine bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturma ile birleştirildiği kaydedildi.