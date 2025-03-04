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Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

04.03.2025 - 19:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında, dijital platformlarında yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran hakkında, TV 8, EXXEN ve S SPORT platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar iddianame düzenlendi.

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Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
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Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında 3 yıla kadar hapis istemi