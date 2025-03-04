Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran hakkında, TV 8, EXXEN ve S SPORT platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar iddianame düzenlendi.