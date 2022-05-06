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GündemAçık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri açıklaması!
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri açıklaması!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Sorusu yanıt buldu. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin Covid-19 iznine gönderildiği hatırlatılarak, Açık cezaevi izinleri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

06.05.2022 - 15:46 |
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri açıklaması!

Açık cezaevi izinleri ile ilgili merak edilenler yanıt buldu. 31 Mayıs’ta sona ermesi beklenen ve bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin bir daha uzatılıp uzatılmayacağı belli oldu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu.

Açıklamada, "Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır" denildi.

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