Aç tilki her akşam aynı kapıya geliyor: Köylü elleriyle besliyor
22.03.2026 - 07:21Güncellenme Tarihi:
Ardahan’ın Çataldere köyünde aç kalan bir tilki, her akşam aynı eve gelerek besleniyor. Köylü Tayfur Kılıç’ın “gel gel” diye çağırdığı tilki, verilen ekmekleri aldıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ardahan'da her gün evinin önüne gelen tilkiyi besliyor.
Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde aç kalan tilki köye indi. Köylülerden Tayfur Kılıç, her akşam evinin bahçesine gelen tilkiyi ekmek vererek besledi. Tilkiye ‘gel gel' diye seslenen Kılıç, uzun süre aç kaldığı düşünülen tilkiyi elleriyle besledi.
Kılıç, tarafından atılan ekmeği alan tilki daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.