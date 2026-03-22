Aç tilki her akşam aynı kapıya geliyor: Köylü elleriyle besliyor

Ardahan'da her gün evinin önüne gelen tilkiyi besliyor.

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde aç kalan tilki köye indi. Köylülerden Tayfur Kılıç, her akşam evinin bahçesine gelen tilkiyi ekmek vererek besledi. Tilkiye ‘gel gel' diye seslenen Kılıç, uzun süre aç kaldığı düşünülen tilkiyi elleriyle besledi.

Kılıç, tarafından atılan ekmeği alan tilki daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.