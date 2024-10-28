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Aç kalan ayılar Bitlis'te şehir merkezine indi, vatandaşlar elleriyle besledi

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarında doğal yaşamlarını sürdüren ayılar aç kalınca araçlara saldırmaya başladı. Ayıları elleriyle besleyen vatandaşlar için ise önemli bir uyarı yapıldı.

28.10.2024 - 10:00 | | İHA
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Doğal yaşam alanlarından uzaklaşarak insanlara yakınlaşan ayılar, bölgeyi ziyaret eden bazı vatandaşlar tarafından hazır beslenmeye alıştırıldı.

Son dönemlerde Nemrut Kalderası çevresinde sıkça görülen bu ayılar, yiyecek bulmak amacıyla yol kenarlarına kadar inerek sürü halinde dolaşıyor. Çevredeki araçların önünde duran ve yiyecek talep eden ayılar, ziyaretçilerin dikkatini çekerken, bu durum doğal yaşamın dengesini ve hayvanların beslenme alışkanlıklarını da olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca, bazı durumlarda ayılar araçlara saldırarak içindeki yiyecekleri almak için çaba sarf edebiliyor. Bu durum, hem hayvanların hem de insanların güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor.

Aç kalan ayılar Bitliste şehir merkezine indi, vatandaşlar elleriyle besledi

Doğa gözlemleri yapan Dr. Cihan Önen, Nemrut Kalderası'nda yaz boyunca bazı vatandaşların ayıları elle beslediğine dikkat çekerek yaklaşan kış aylarının bu duruma olumsuz yansıyabileceğini ifade etti. Dr. Önen, "Doğal beslenme alışkanlığı değişen bu hayvanlar, yiyecek arayışıyla sürü halinde yola çıkarak araçların önünde durmaktadır. Oysa doğada hayvanların bizim yiyeceklerimize ihtiyacı yok" dedi.

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Aç kalan ayılar Bitliste şehir merkezine indi, vatandaşlar elleriyle besledi

Elle beslemenin hem insanlar hem de ayılar için zararlı olabileceğini vurgulayan Dr. Önen, "Bu canlıların doğal yaşam tarzının değişmesi, onlara uzun vadede zarar verirken, insanlara da maddi ve fiziki zarar verme riski taşıyor" uyarısında bulundu.

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