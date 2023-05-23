Abdüllatif Şener'den 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluk kazandığı hatırlatılarak, "Bu ikinci seçim sonucunu Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu açısından değerlendirirsek nasıl etkiler?" sorusu üzerine Şener, "TBMM bugünkü sistemimizde önemlidir, etkindir. Burada milletvekillerinin çoğunluğu Cumhur İttifakı tarafından çıkarılmıştır. Toplam AK Parti, MHP ve Yeniden Refah'ın milletvekili sayısı 323 civarındadır. Bu Millet İttifakı'nın çıkardığı milletvekili sayısından 111 daha fazladır. Büyük bir fark var arada" cevabını verdi.

HDP'nin destek vermesi halinde bile Cumhur İttifakı'nın sayısına ulaşılamadığını belirten Şener, yine Cumhur İttifakı'nın Mecliste tek başına kanun çıkarma yetkisine sahip olduğunu ve her konuda Meclisten istediği kanunu çıkaracak vaziyette olduğunu dile getirdi.

"VERDİĞİ SÖZLERİ GERÇEKLEŞTİREMEZ"

"Cumhurbaşkanıyla, Meclis ikisi aynı partide olursa yönetimde istikrar sağlanıyor." diyen Abdüllatif Şener, konuşmasını şöyle tamamladı:

Ama Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez.

Meclisten hiçbir kanun geçiremez. Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan 6 partiyi bir araya getiren güçlendirilmiş parlamenter demokrasi artık hayal olur. Bunu gerçekleştiremezler. Maliye, ekonomik politikalar uygulayamazlar. Neden? Vergi çıkaramazlar. Bütçe çıkaramazlar. Bakın bütçe çıkaramadıkları için AK Parti iktidarının yapmış olduğu bütçenin arttırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz. Mali politika olmaz. Hatta bürokrat ataması yapamazlar.