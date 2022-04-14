GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAbdulkerim Yılmaz MİT tarafından yakalandı! Türkiye'ye getirildi
HaberlerGündem Haberleri Abdulkerim Yılmaz MİT tarafından yakalandı! Türkiye'ye getirildi
ABONE OL

Abdulkerim Yılmaz MİT tarafından yakalandı! Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

14.04.2022 - 17:23 |
Abdulkerim Yılmaz MİT tarafından yakalandı! Türkiye'ye getirildi

Hakkari Şemdinli'de PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren Abdulkerim Yılmaz hakkında, 2015 yılında Derecik'ten 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan arama kaydı çıkarıldı.

Arama kararı sonrası yasa dışı olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması sonucu Türkiye'ye getirildi. 

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Pazar günü bu yollar kapatılacak...
İlgili Haber
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Pazar günü bu yollar kapatılacak...
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret
İlgili Haber
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret
Avukatlarla ilgili flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi
İlgili Haber
Avukatlarla ilgili flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

    GÜNCEL HABERLER

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! EPDK açıkladı, yüzde 28 arttı! Benzin ve motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! EPDK açıkladı, yüzde 28 arttı! Benzin ve motorin...

    Fiyatlar yüzde 100 arttı! Tatile gidecekler dikkat, hepsine zam geldi

    Fiyatlar yüzde 100 arttı! Tatile gidecekler dikkat, hepsine zam geldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Sıradaki Haber
    Öğrenci akbili aylık ne kadar, öğrenci kartı zammı iptal mi oldu? İETT öğrenci akbili zammında son durum!

    Öğrenci akbili aylık ne kadar, öğrenci kartı zammı iptal mi oldu? İETT öğrenci akbili zammında son durum!

    Sıradaki Haber
    İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

    İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

    Sıradaki Haber
    Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 2.750 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 2.750 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Sıradaki Haber