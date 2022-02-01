ABD'den flaş S-400 ve F-16 açıklaması!

ABD'deki Türkiye karşıtı lobiler; Türkiye olan ilişkilerin askıya alınması, mecvcuttaki iş birliklerinin sonlandırılması ve S-400 konusu nedeniyle yaptırım uygulanması konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup gönderdi. Mektuba ABD'den tokat gibi bir yanıt geldi.

F-16, S-400 VE GÖRÜŞMELER

ABD Dışişleri Bakanlığı Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Dorukoğlu imzalı açıklamada, tartışmalı F-16 ve S-400 konularıyla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Türkiye karşıtı lobicilere hitaben yazılan cevap mektubunda Dorukoğlu, "Bakanlık, önerilen satışı inceleme sürecinin henüz başında. Onaylama bir Kongre bildirimi gerektirecek." ifadelerini kullandı.

Dorukloğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'nın S-400 satın alma kararına yönelik güçlü itirazımızı üst düzeylerde sürekli olarak dile getirdiğini ifade ederken şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığı, tüm savunma ticaret ortaklarımızla birlikte ABD ihracat kontrol yasalarını uygulamaya ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına yanıt olarak Aralık 2020'de uygulanan CAATSA yaptırımlarını uygulamaya kararlıdır."

"TÜRKİYE BÖLGEDE CAYDIRICI, ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Türkiye ile, ABD'nin birçok stratejik çıkarı paylaştığını belirten Dorukoğlu, Türkiye'nin uzun süredir bir NATO müttefiki olduğunu hatırlattı.

Doğrukoğlu, "Ankara, son zamanlarda Doğu Avrupa, Balkanlar ve Afganistan'dakiler de dahil olmak üzere İttifak misyonlarına önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve iş birliğine dayalı savunma ilişkilerine verdiği destek, bölgedeki kötü etkinin önemli bir caydırıcısı olurken, Türkiye'nin faaliyetleri Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'daki birçok çabamıza yardımcı oluyor." dedi.

TÜRKİYE'NİN ÜSTLENDİĞİ MİSYON

Mektupta ayrıca Türkiye'nin üstlendiği misyon ile ilgili de değerlendirmede bulunuldu. Dorukoğlu şu ifadeleri kullandı:

"ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerçek zorluklara rağmen Türkiye, sürekli değişim içinde olan bir bölge için hem köprü hem de tampon görevi gören önemli bir müttefik olmaya devam ediyor."(Haber7)