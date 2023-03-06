ABD sahra hastanesi, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na devrediliyor

ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri, ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ±yla (USAID) koordinasyonu ile 633. Cerrahi MÃ¼dahale BirliÄŸi, Langley Hava ÃœssÃ¼, TÄ±bbi Kurulum Destek Ekibi'nin (MIST) yardÄ±mlarÄ±yla ABD AltÄ±ncÄ± Filosunun 61/2. GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼'nde gÃ¶revli ABD deniz piyadeleri, Hatay MKÃœ bahÃ§esine 100 yataklÄ± acil durum sahra hastanesi kurdu. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sahra hastanesinin yanÄ±nda kurulan ABD'lilerin sahra hastanesinde acil servisi ve 2 ameliyathane ile bir de yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesi bulunuyor. Depremzedelere hizmet vermeye baÅŸlanan sahra hastanesi yarÄ±n dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na devredilecek.Â





TUÄžGENERAL PRÄ°DDY: EKÄ°BÄ°MLE GURUR DUYUYORUM



Sahra hastanesinin kurulumuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapanÂ ABD AltÄ±ncÄ± Filosunun 61/2. GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± TuÄŸgeneral Andrew Priddy, "Sahra hastanesinin kurulmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebi alÄ±r almaz ekibimiz iÅŸe koyuldu ve hastanenin inÅŸasÄ±nÄ± ve kurulumunu bir haftadan az bir sÃ¼re iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirdi. Sahra hastanesi, TÃ¼rk mÃ¼ttefiklerimize yardÄ±mcÄ± olma yÃ¶nÃ¼ndeki taahhÃ¼dÃ¼mÃ¼zÃ¼n bir baÅŸka Ã¶rneÄŸi. Ekibimle ne kadar gurur duysam az" dedi.Â





MIST Ekip Liderlerinden ÃœsteÄŸmen Rylie Zuelch ise "TÃ¼rk halkÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilmek inanÄ±lmaz bir onur. Bu kadar yakÄ±n kabul gÃ¶rmek, insanlarÄ±n size nezaketle yaklaÅŸmasÄ± gururunuzu okÅŸuyor. Son derece ufuk aÃ§Ä±cÄ± bir deneyim oldu, Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrendim. YardÄ±mcÄ± olabildimse ne mutlu bana" diye konuÅŸtu.