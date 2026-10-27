A101 29 EKİM 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI! Elektrikli kamyonetten mutfak gereçlerine bu perşembe A101’de neler var? (İşte indirimli fiyat listesi)
27.10.2026 - 14:09Güncellenme Tarihi:
A101 29 EKİM 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI! Tüketicilerin merakla beklediği 29 Ekim 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu resmen erişime açıldı. Her hafta sunduğu cazip indirimlerle dikkat çeken A101, bu Perşembe de televizyondan küçük ev aletlerine, kamp ekipmanlarından mutfak gereçlerine kadar yüzlerce ürünü uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor. Alışveriş tutkunlarının radarına giren haftanın kataloğunda; 4 tekerlekli elektrikli kamyonet, dijital mikrodalga fırın, koltuk ve halı yıkama makinesi gibi ezber bozan teknolojik ve ev ihtiyaçları öne çıkıyor. İşte 29 Ekim’den itibaren geçerli olacak A101 indirimli ürünler listesi ve fiyat detayları…
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