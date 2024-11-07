9'ncu Yargı Paketi'nden kadınların soyadına ilişkin düzenleme çıkarıldı
Kamuoyunda, '9. Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifinden, kadınların soyadına ilişkin düzenleme çıkarıldı.
07.11.2024 - 20:21 |
Kamuoyunda, '9. Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifinden, kadınların soyadına ilişkin düzenleme çıkarıldı.